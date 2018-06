Le Pays basque espagnol, l'autre Eldorado culinaire de l'Europe

La prochaine cérémonie des "World's 50 Best Restaurants" se déroulera le 19 juin à Bilbao, en Espagne.

Un choix qui est tout sauf un hasard pour les organisateurs. Le Pays basque espagnol est l'une des plus grandes régions culinaires du monde, oscillant entre restaurants étoilés et petites échoppes où savourer des pintxos, les tapas basques.

Une gastronomie étoilée

La famille Arzak a contribué à inscrire le Pays basque espagnol comme une destination gastronomique. Les papilles voyageuses n'hésitent pas à réserver un vol pour s'offrir l'expérience d'un dîner dans cette maison iconique de Saint-Sébastien. Depuis 1989, le restaurant de Juan Marie Arzak cuisine les trois étoiles. L'adresse vaut d'autant plus le déplacement que le père partage les fourneaux aux côtés de sa fille, Elena, désignée meilleure femme chef du monde en 2012.

Le Pays basque espagnol présente une concentration impressionnante de restaurants étoilés sur un périmètre très réduit. A moins de 15 kilomètres des Arzak, Martin Berasategui est l'autre star à toque. L'enfant du pays a réussi la prouesse de dupliquer sa table "Lasarte" à Barcelone et de décrocher les trois étoiles pour ses deux adresses.

Sur la côte, en direction de Bilbao, le chef Pedro Subijana Reza brandit autant de macarons avec son restaurant Akelare. Plus proche de Bilbao, Azurmendi (à Larrabetzu) constitue l'autre destination gastronomique phare. Les "World's 50 best restaurants" l'ont classé 38e de leur classement. La table d'Eneko Atxa bouscule les codes de la gastronomie : les clients déambulent dans le potager pour y croquer la fraîcheur des tomates, ils investissent les cuisines pour partager un verre, avant de prendre place en salle et continuer de se créer un souvenir indélébile.

Les foodies iront chiner du côté du marché de la Ribera, dans la vieille ville de Bilbao, pour faire les courses aux côtés de l'un des nombreux chefs de la région.

L'art du pintxos

On ne badine pas avec les tapas au Pays basque. Ces petites bouchées construites avec un morceau de pain sont une véritable religion à Bilbao et Saint-Sébastien. Anchois marinés, crabe, crevette, pâté, jambon, ou même araignée de mer et morue séchée coiffent une variété de recettes ensoleillées, que l'on picore dans les bars, debout un verre à la main. On peut les commander en version plus ou moins copieuse. Le principe consiste à enchaîner les bars pour ne dévorer que deux pintxos dans chacun, tour à tour. La tournée peut avoir lieu tous les soirs pour les puristes.

Une identité bachique

Parce qu'il n'y a pas d'expérience culinaire complète sans un bon vin, le Pays basque n'oublie pas de cultiver l'un des vignobles espagnols les plus appréciés. On boit surtout le fameux txakoli, un vin blanc perlant, que l'on déguste jeune et frais. A 1h30 de Bilbao, ceux qui ont le temps de s'éloigner de la côte s'enfoncent dans le paysage viticole de la Rioja Alavesa. Les chais sont des destinations à eux seuls, depuis que des architectes les ont transformés en oeuvres d'art.

Et comme si le Pays basque espagnol n'avait pas suffisamment d'atouts, la région est aussi connue pour son cidre, que l'on verse directement depuis le robinet du tonneau. Une tradition se perpétue autour de la consommation de ce nectar non effervescent, qui consiste à passer la soirée dans une "sagardotegi" (une cidrerie), où les tournées s'enchaînent et les consommations sont épongées par une série d'assiettes à déguster.