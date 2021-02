Le mou, la dernière tendance food inattendue (et un peu dégoûtante).

Depuis l'engouement pour "Yummy" de Justin Bieber, qu'on se le dise, le mou culinaire a le vent en poupe . Dans le clip visionné plus de 570 millions de fois, on voit le jeune homme s'empiffrer de pancakes tremblotants, de gelée flasque et même piquer dans l'assiette de sa voisine une part de gâteau gélifié.

"Et puis, elle bouge..."

En France, la tendance a été repérée par Stylist. Le magazine a interrogé la chef Alix Lacloche à ce sujet : "Ce n'est pas tant le goût, même si ça peut être très bon, mais plutôt la forme qui est mise en avant".

"La jelly a cet avantage formidable d'être malléable, il y a un côté enfantin et ludique qui fait qu'on a l'impression de s'amuser avec de la pâte à modeler."

"On peut jouer sur la transparence, les couleurs, la sculpter mais aussi y enfermer d'autres aliments à l'intérieur, sous forme de lettres et de fleurs. Et puis elle bouge, elle est en mouvement, ce qui est assez fascinant et hypnotisant", s'enthousiasme la cheffe. En 2020, la jeune femme de 35 ans avait élaboré des "flanby", de petites pâtisseries colorées et molles.