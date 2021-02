"Notre devoir est d’amener les paysans à ne plus tuer les insectes , à changer de culture", explique l’apiculteur formé par des coopérants japonais et allemands. Sa coopérative regroupe une cinquantaine d’agriculteurs qui se sont lancés dans la production de miel.

La "force" des abeilles ouest-africaines est qu’elles sont "plus sauvages, peu habituées au contact avec l’homme" contrairement aux abeilles européennes, qui sont menacées notamment par l’usage d’insecticides et pesticides .

"Récolter la nuit en Afrique de l’Ouest est obligatoire", raconte l’apiculteur français Sébastien Gavini, co-dirigeant de la société Le Bon Miel de Côte d’Ivoire . "Ce sont des abeilles sauvages et agressives. Elles ne se laissent pas faire ! En travaillant la nuit, elles ne nous suivent pas, on ne fait ainsi pas courir de risques aux populations."

Le miel et les abeilles, nouvel or de la Côte d'Ivoire - © Thomas Woollard / Eyeem - Getty Images/EyeEm Premium

Tous ou presque ont gardé leur métier d’agriculteur et le miel est une activité annexe. Le paysan qui fait de l’apiculture gagne doublement : l’argent du miel et de meilleurs rendements grâce à une meilleure pollinisation.

Au niveau national, il est compliqué d’avoir des statistiques sur l’apiculture : "Il n’y a que des chiffres parcellaires", explique le Dr Marcel Iritié, président de la Plateforme agricole de Côte d’Ivoire. Cette plateforme revendique quelque 30 tonnes de miel produites par an à travers une centaine d’adhérents et plusieurs coopératives . "Mais ça ne prend pas en compte des centaines de petits producteurs", ajoute-t-il.

Le miel et les abeilles, nouvel or de la Côte d'Ivoire - © mrs - Getty Images

Un investissement limité pour des revenus garantis

MM. Offi et Gavini ont signé des partenariats avec des entreprises agricoles produisant bananes ou autres fruits. "On partage les recettes du miel et eux ont en plus une meilleure pollinisation. C’est gagnant-gagnant", explique Sébastien Gavini, qui forme des petits planteurs à l’apiculture.

Pour convaincre, il mise aussi sur l’investissement "minime" que requiert l’apiculture. "Tout compris, une ruche coûte 35.000 F CFA (50 euros). Ajoutez une tenue et un peu de matériel, ça ne dépasse pas 65.000 (100 euros). C’est amorti dès la première année."

Le prix du miel varie entre 3000 et 10.000 francs (15 euros) le kilo, et ses produits dérivés (cire, propolis, miellat, huiles essentielles, venin d’abeilles…) se vendent bien.