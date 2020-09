Le meilleur whisky du monde est... canadien !

On croyait que les Écossais étaient les rois du monde en matière de whisky. Les nez les plus fins ont aussi reconnu maintes fois la qualité des blends japonais. Et pourtant, c'est bien un whisky d'origine canadienne qui a été désigné comme le meilleur par ce qui est considéré comme la bible mondiale du whisky. Elle est écrite par le Britannique Jim Murray.

Un rye whisky déja désigné meilleur whisky canadien

Chaque année depuis 18 ans, l'expert dégaine un guide qui fait et défait le monde des blends, en attribuant notes et commentaires. "Jim Murray's Whisky Bible 2021" vient tout juste de sortir. Surtout, le dégustateur désigne ce qu'il considère être le meilleur whisky du monde. Et pour les affaires des distilleries, c'est une récompense qui ne passe pas inaperçu...

Il y a fort à parier que les nouveaux choix de Jim Murray vont faire grincer des dents. Exit en effet les distilleries américaines. C'est un whisky produit à Calgary qui vient de décrocher le gros lot. Un élixir canadien donc, produit à partir uniquement de seigle, une céréale qui distingue l'une des catégories du nectar, le rye whisky.

Disponible au Canada, l'Alberta Premium Cask Strength (c'est son nom complet) est l'un des spiritueux phare de la distillerie Alberta Distillers.

Le liquide couleur or délivre une bouche moelleuse et fumée, et termine la dégustation sur des notes d'épices et de vanille.

Jim Murray a dégusté plus de 1.252 whiskys pour faire son choix et sortir sa bible. Le nectar n'est pas complètement une découverte car le spécialiste avait déjà désigné cet Alberta Premium meilleur whisky canadien et ce, à quatre reprises entre 2006 et 2009.

A noter enfin que la victoire canadienne reste toutefois modeste puisque la marque est détenue par un géant du spiritueux... américain (Beam Suntory), lui-même racheté par le mastodonte des blends... japonais (Suntory).