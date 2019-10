Le meilleur restaurant italien en dehors de la Botte est à Paris

Le chef romain Giovanni Passerini, installé dans le XIIe arrondissement de Paris, a décroché la première place du top 50 des meilleures tables italiennes dans le monde.

Ce n'est ni à New York ni à Londres ni même à Tokyo, où la scène culinaire italienne est pourtant de très grande qualité, que se sert la meilleure cuisine transalpine. Originaire de Rome et Parisien d'adoption, Giovanni Passerini a annoncé lui-même sur le compte Instagram de son restaurant Passerini & Co avoir obtenu la première place du palmarès du guide Top 50 Italy, qui félicite les meilleures adresses italiennes en dehors de la Botte.

On se souvient que le guide Le Fooding l'avait déjà honoré du titre de meilleur chef de l'année.

Ouvert au printemps 2017, son restaurant fait courir le Tout-Paris pour se délecter de pâtes fraîches et autres raviolis haute couture, aromatisés aux produits français.

D'autres chefs italiens installés dans la capitale française sont honorés: Simone Zanoni au restaurant Le George (Four Seasons Hotel George V), Simone Tondo et son restaurant Racines et Michele Farnesi et sa table Dilia. Les deux derniers chefs ont d'ailleurs déjà fait équipe aux côtés de Giovanni Passerini dans une précédente aventure culinaire, chez Rino à Paris.

Dans le palmarès du guide en ligne, le deuxième meilleur restaurant italien du monde se trouve à Toronto, au Canada. C'est ici qu'un autre chef italien, Daniele Corona, transpose les préceptes de la cuisine italienne en puisant dans ses racines napolitaines pour sa table Don Alfonso 1890.

C'est une table tout à fait insolite qui complète le podium: Heinz Beck Restaurant. Auréolée d'une étoile Michelin et déjà récompensée par le guide italien Gambero Rosso, l'adresse, qui porte le nom du chef, n'épouse pas les sonorités de la langue italienne et ne dit rien de son implantation. Pourtant, il s'agit bien d'une des meilleures tables italiennes de Tokyo dans le registre de la haute gastronomie.

La liste complète des 50 meilleurs restaurants italiens du monde: www.50topitaly.it