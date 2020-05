Intégré au régime alimentaire des régions méridionales indiennes depuis des siècles, le fruit du jaquier était si abondant et banal qu’il a longtemps été consommé surtout par les plus modestes. Malgré cela et vu son abondance, chaque année, des tonnes de jaques étaient détruites.

Avec sa texture fibreuse et sa chair ferme au goût sucré, le jaque est passé du statut de "fruit du pauvre" dans le sud de l’Inde à celui d’aliment tendance à travers le monde, prisé notamment comme substitut à la viande par végétariens et végétaliens.

Un succès dopé par l’engouement pour le végétal

Le jaque, ce fruit indien qui suscite un appétit international - © Khiam Yee Lee / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Mûr, le jaque peut être mangé frais ou utilisé pour confectionner des gâteaux, des jus, des glaces ou des chips. Encore vert, on peut l’utiliser dans des currys, le faire frire, l’émincer et le faire revenir. En Occident, le jaque émincé est devenu une option populaire pour remplacer le porc effiloché et est même utilisé comme garniture de pizzas.

Dans les seuls États indiens du Kerala et du Tamil Nadu (sud-est), la demande pour le fruit du jaquier est aujourd’hui de cent tonnes par jour pendant la haute saison et génère un chiffre d’affaires d’environ 20 millions de dollars par an, selon S. Rajendran, professeur d’économie au Gandhigram Rural Institute.

Dans le monde entier, le végétarisme fait l’objet d’un intérêt croissant du public et avec lui, les voix appelant à abandonner ou réduire la consommation de viande se font davantage entendre. Soucieux de leur santé et de l’environnement, de plus en plus de consommateurs se tournent vers des marques de "viande végétale" ou remplacent la chair animale par des aliments originaires d’Asie comme le tofu et le tempeh, à base de soja, et le seitan, un dérivé du blé.