Le gazpacho, la soupe espagnole à la conquête du monde

Fabriqué en Espagne, exporté dans le monde entier

Des milliers de kilos de légumes entiers sont lavés, broyés puis filtrés chaque jour par les machines de l'usine d'AMC à Espinardo, en Murcie.

Entre les citernes réfrigérées de 25.000 litres circulent des charriots transportant des bidons de mille litres d'huile d'olive vierge. Sans concombre, plus ou moins salé, vinaigre de xérès ou de vin : à chaque client sa recette. Le mélange est versé dans des briques de cartons, dépliées par des machines à un rythme effréné, dans un concert assourdissant de pistons et souffleries.

AMC fournit des supermarchés en France, aux Etats-Unis, au Canada et même au Japon. Alvalle exporte plus de 50% de sa production, notamment en France, son principal marché extérieur, mais aussi en Belgique, au Portugal, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Quant à Garcia Carrion, il exporte majoritairement au Portugal, en France et en Allemagne. Viennent ensuite "les pays de l'Est".