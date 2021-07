Le gâteau en canette : la recette qui fait fureur au Japon

Une pâtisserie japonaise a inventé le gâteau en canette. Vendu dans les boutiques de Hokkaido et Tokyo, le dessert a rencontré tellement de succès qu’il est déjà en rupture de stock.

Il sera cependant disponible très bientôt en distributeur de canettes mais seulement pour les Japonais… Zut alors !

Après le bâtonnet glacé namurois à la bière, le camembert de chou-fleur californien, voici donc la dernière curiosité culinaire qui fait chavirer les gourmands. Au lieu d’être servi en tranche, ce gâteau est contenu dans un emballage étonnant : une canette transparente. On peut donc distinguer les couches successives de crème, de génoise et de fraises qui lui donnent des allures de charlotte, l’anneau rivé en plus, le biscuit à la cuillère en moins. On doit cette invention culinaire à Gaku, spécialisé dans les risottos et les desserts en coupe, à Hokkaido et Tokyo.