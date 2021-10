Le Festival TheFork revient du 14 octobre au 28 novembre avec des réductions de 50% dans les restos

Du 14 octobre au 28 novembre, dans 11 pays avec plus de 6000 restaurants partenaires, on trouvera des réductions de 50% aux clients pour leur permettre de se faire plaisir.

Cet été, en Europe les réservations étaient en hausse et même au-delà des niveaux pré-Covid, puisqu’on enregistrait une hausse des taux de réservation de +12% en juillet et de +17% en août comparé aux chiffres de 2019 (sur le site The Fork). La Belgique suivait cette tendance puisque Bruxelles enregistrait une croissance de 7% sur la période estivale (entre le 14 juin et le 5 septembre) par rapport à 2020 et Bruges +22%.

Le Festival TheFork, dure plus de 6 semaines et propose 50% de réduction dans des milliers de restaurants (en Europe) permettant aux utilisateurs de sortir plus souvent et de découvrir de nouvelles tables à des prix plus accessibles ; l’occasion de vivre de nouvelles expériences gastronomiques en Belgique et dans plusieurs pays d’Europe.

Pour profiter de cette réduction de -50%, c'est assez simple : connectez-vous sur le site ou l’application TheFork.be dès le 14 octobre, et faites votre choix parmi la sélection de restaurants participants au Festival TheFork. Les réductions et offres de chaque restaurant seront automatiquement prises en compte dès la réservation.

Proposition du site de quelques adresses à tester :