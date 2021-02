Le "Drunch", ce brunch pompette qui remplace les soirées

Vous avez troqué vos soirées en club pour des déjeuners arrosés ? Ne cherchez plus, vous êtes un "druncheur", ces nouveaux boute-en-train qui font la fête à midi, Covid oblige.

"Avant, les vrais teufeurs, c'était ceux qui partaient tard. Maintenant, c'est ceux qui arrivent tôt". Le concept du "drunch" fait de plus en plus d'émules. A mi-chemin entre brunch et "drunk" (saoule), on en croise de plus en plus et on en fait même peut-être déjà partie.