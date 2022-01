Le développement des restaurants sous abonnement : comment ça marche ?

Aux Etats-Unis, on croit au succès de cette formule pour retrouver les consommateurs, qui ont déserté les restaurants après la pandémie. Objectif : les fidéliser et regagner des parts de marché.

Vous avez accepté le principe de l'abonnement pour jouir de façon illimitée des catalogues du streaming musical et vidéo avec Spotify et Netflix. Pourquoi ne le feriez-vous pas pour votre déjeuner à l'extérieur ?

Après une longue traversée du désert engendrée par leur fermeture administrative, les restaurants cherchent de nouvelles solutions pour assurer leur sortie de crise.

Aux Etats-Unis, on ne compte pas seulement sur la diversification des canaux de commande pour maintenir une clientèle. De plus en plus de chaînes de restaurants adoptent le principe d'un abonnement, comme un prolongement aux nouvelles habitudes prises par les consommateurs pour accéder aux séries télévisées à ne pas manquer sur Netflix.

D'après une étude du New York Times élaborée par Mint, les Américains ont dépensé 640 dollars en 2019 rien que pour leurs abonnements digitaux.

De quelle marge de manœuvre la restauration dispose-t-elle pour être intégrée au budget ?

Le géant américain du taco Taco Bell vient de lancer officiellement son concept d'abonnement après l'avoir testé dans l'Etat d'Arizona en septembre dernier. Une nouvelle forme de programme de fidélité qui a permis à la chaîne de restauration rapide de gagner 20% de nouveaux clients, qui ne participaient pas encore à son dispositif de récompenses, rapporte le réseau CNBC.

A Los Angeles, les restaurants Sweetgreen, qui ont structuré leur offre autour d'une carte veggie et healthy, vont proposer le concept d'abonnement à leurs consommateurs jusqu'à mi-février durant une phase de test. Pour dix dollars par mois, on vous remettra un bon d'achat de trois dollars si votre commande est au moins égale à 9,95 dollars.