Le chocolat cru, qu’est-ce que c’est exactement ?

Il nous fait craquer depuis la nuit des temps, le chocolat sous toutes ses formes : le praliné, le blanc, le noir, au lait, le rose dit "rubis" qu'on a même testé dans nos studios…

C’est une explosion de saveurs auxquelles il est difficile de résister. Cependant, le chocolat noir se démarque des autres en raison de sa meilleure réputation, de sa plus grande douceur pour notre santé. Le chocolat cru a en lui tous les atouts du chocolat noir mais de façon décuplée et pourrait être considéré comme une sous-catégorie du chocolat noir. Il puise toute sa force et ses vertus dans son mode spécifique de fabrication.

Le chocolat cru pourrait ainsi être considéré comme un chocolat noir plus vrai que nature !