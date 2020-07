Le chef hispano-américain José Andrés remporte l'équivalent du prix Nobel de la gastronomie

Il est considéré comme l'un des chefs les plus humanistes du monde. Et son action pour fournir de la nourriture aux populations les plus démunies suite à la crise du Covid-19 lui vaut de recevoir le Basque Culinary World Prize, considéré comme une sorte de prix Nobel pour les acteurs de la restauration.

Le cinquième "Basque Culinary World Prize" vient d'être décerné au chef José Andrés, un grand cuisinier originaire des Asturies (Espagne) et installé aux Etats-Unis, où il a popularisé le concept des tapas.