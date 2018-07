Le chef Gordon Ramsay part en vadrouille culinaire avec National Geographic

La toque écossaise au caractère bien trempé repart à la conquête de nouvelles saveurs du monde, dans une nouvelle série imaginée en collaboration avec National Geographic. Sa diffusion est attendue pour 2019.

Huit ans après avoir sillonné les routes d'Inde et de l'Asie du sud-est pour son émission "Gordon's Great Escape", Gordon Ramsay boucle à nouveau son sac à dos pour faire de nouvelles rencontres et percer les secrets des traditions culinaires des quatre coins du monde. Le chef écossais se rendra par exemple à Bornéo et au Cambodge.

Intitulée "Gordon Ramsay : Uncharted", qui fait penser au célèbre jeu vidéo d'aventures "Uncharted" (comprendre en anglais: "inexploré"), la série portera Gordon Ramsay en explorateur passionné par les saveurs des pays traversés et leurs héros du quotidien. Le chef triplement étoilé proposera aussi sa propre vision de ces recettes locales fraîchement découvertes et se prêtera au jeu sur place d'une compétition culinaire bon enfant.

L'émission doit être diffusée dans 171 pays et 43 langues sur la chaîne National Geographic. Le tournage doit débuter cet automne.