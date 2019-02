Le chef Ferran Adrià ouvrira son labo elBulli en 2020

Le célèbre chef espagnol Ferran Adrià a annoncé que son restaurant culte elBulli, qui a fermé ses portes en 2011 au plus haut de sa renommée, rouvrira en 2020 sous forme de laboratoire expérimental.

Le chef Adrià a annoncé la nouvelle au même endroit où il avait abasourdi le monde de la gastronomie il y a huit ans, quand il avait annoncé qu'il fermait définitivement elBulli. A l'époque, le restaurant avait reçu le titre de Meilleur restaurant du monde à cinq reprises par l'influent classement World's 50 Best Restaurants et enregistrait jusqu'à deux millions de demandes de réservations chaque année au plus haut de sa popularité, pour seulement 8.000 couverts.

C'est donc à Madrid Fusion 2019, une conférence gastronomique où se retrouvent chaque année les plus grands chefs d'Espagne et du monde entier, qu'Adrià a annoncé qu'elBulli1846 (nombre de plats servis au menu de son établissement) ouvrira en février 2020, comme le rapporte le blog Fine Dining Lovers.

Mais les personnes qui rêvaient de déguster les plats du maître seront déçues d'apprendre que l'espace qu'occupait le restaurant à Cala Montjoi (Gérone) deviendra un lieu d'exposition et d'ateliers expérimentaux.

Sur plus de 6.000 m2, une équipe de 20 chefs scientifiques mèneront des expériences gastronomiques.

Depuis la fermeture d'elBulli, Ferran Adrià n'a pas chômé et a aussi travaillé sur un autre ambitieux projet de Wikipedia de la gastronomie. Il a déjà rédigé 35 ouvrages dans le cadre de son projet Bullipedia.

En plus du laboratoire culinaire, le musée Bulligrafia permettra aux visiteurs de revivre l'expérience mythique de la grande époque d'elBulli. Ce musée, qui devrait être inauguré en 2022, documentera l'héritage du restaurant qui a révolutionné les codes de la gastronomie moderne en jetant les bases de la gastronomie moléculaire.