Le caviar blanc, trésor inattendu dans les Alpes autrichiennes.

"Les poissons sont déjà passés à l'échographie pour qu'on voie s'ils sont pleins et ils entreront en phase de production bientôt", explique bonnet vissé sur la tête cet employé. Il travaille à Grödig, un village situé près de Salzbourg, en Autriche, où grandissent en pisciculture des femelles aux œufs qui valent de l'or.

La crise du coronavirus a certes eu un effet sur la demande : les tables étoilées attendent des jours meilleurs, les palaces sont fermés. Mais la vente au détail explose. Quitte à rester chez soi, autant ressortir l'argenterie et les mets qui vont avec...

Cette dernière ne pèse que 600 grammes et vaut... 8.000 euros. C'est trois fois plus que le caviar noir, déjà considéré comme un produit de luxe.

A l'atelier, le patron Walter Grüll incise délicatement la chair de l'une d'entre elles, âgée de 16 ans, pour en extraire un caviar à la couleur crème surprenante. "Il est encore plus doux, encore plus fondant que celui qui est traditionnellement noir", dit-il en lavant sa récolte.

Un mets d'exception pour une clientèle privilégiée

Les noms des clients ne seront pas révélés, la discrétion est gage de succès dans ce secteur. Beaucoup d'entre eux se situent en Asie, en Russie et au Moyen-Orient. Une célèbre marque de voitures haut de gamme vient d'appeler et récemment, la maison a reçu la proposition d'une compagnie aérienne désirant offrir à ses clients premium du caviar "Made in Austria".

Walter Grüll, qui a humblement démarré en 1981 avec l'omble et la truite, a voulu se démarquer de l'offre mondiale en faisant se reproduire en captivité ces esturgeons immaculés, caractérisés par une absence totale de pigmentation.

Il dispose désormais de plusieurs centaines de poissons protégés par des caméras et des grilles cadenassées dans un parc arboré proche du château de Hellbrunn, un joyau Renaissance. Car cette précieuse denrée attire les convoitises : plusieurs vols ont eu lieu ces dernières années dans d'autres exploitations.

La qualité de leurs œufs, eux aussi sans mélanine, doit beaucoup aux bassins cristallins dans lesquels ils évoluent. La pureté de l'eau venue des cimes convient par exemple à merveille à l'esturgeon du Danube, l'un des plus petits de l'espèce.

Autrefois, quand par miracle un albinos arrivait à l'âge adulte à l'état sauvage et finissait pêché en mer Caspienne, ses œufs blancs étaient réservés exclusivement au Shah d'Iran.