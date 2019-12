Le Brésil mise sur les bulles pour monter dans le marché du vin

Quatre employés font tourner à la main des centaines de bouteilles entreposées pour faciliter la fermentation: on se croirait dans une cave champenoise, mais la scène se déroule au sud du Brésil, un pays plus connu pour ses plages et sa caïpirinha.

Un climat favorable aux vins pétillants "Dans notre région de la Serra Gaucha, nous avons les conditions climatiques idéales pour produire du mousseux de qualité", explique Carlos Abarzua, œnologue du vignoble de la Familia Geisse, dans l'Etat du Rio Grande do Sul, proche de la frontière avec l'Argentine et l'Uruguay. Dans les années 1970, des multinationales comme Moët & Chandon ont été attirées par le terroir de la Serra Gaucha, région vallonnée aux collines humides et verdoyantes, où l'on trouve 90% de la production de vin du Brésil. Depuis, la région a commencé à se spécialiser dans la production de mousseux et autres vins pétillants. "Le Brésil n'a pas de cépage emblématique mais notre spécialité, c'est le mousseux", estime André de Gasperin, vice-président de l'Association brésilienne d’œnologie. "La Serra Gaucha est une région plus fraîche, avec une bonne altitude, idéale pour les raisins blancs, qui ont une bonne acidité et une bonne maturation, comme en région champenoise", ajoute-t-il.

Bientôt une AOP? Ces dernières années, les vins pétillants brésiliens, dont les principaux cépages sont le Chardonnay, Pinot Noir et Riesling italien, ont remporté des dizaines de médailles lors de concours internationaux. Et les Brésiliens en raffolent: 66,2% des vins pétillants vendus dans le pays étaient produits localement et 33,8% importés, selon l'Union brésilienne de viticulture (Uvibra). Pour les autres vins, c'est tout le contraire: seuls 11,8% sont brésiliens et 88,2% viennent de l'étranger, la moitié du Chili. La Familia Geisse est la seule du Brésil qui produit des vins pétillants en suivant la méthode champenoise, avec une deuxième fermentation en bouteille. La plupart des autres viticulteurs brésiliens utilisent la méthode Charmat, lorsque la deuxième fermentation a lieu dans des cuves d'acier inoxydable. Avec quatre autres producteurs de Pinto Bandeira, la Familia Geisse espère obtenir prochainement une appellation d'origine contrôlée "exclusivement pour le vin mousseux".