Le biscake, cette douceur d'Argentine que des millions adorent

Les Alfajores (le nom espagnol du biscake) sont synonymes d’Argentine, le plus grand producteur et consommateur de biscake, où cette "pâtisserie" est autant au cœur de l’identité culinaire nationale que le steak et le malbec. Comme son nom l’indique, le "biscake" est un croisement entre un biscuit et un gâteau (cake en anglais).

"Vous pouvez les trouver partout", explique Allie Lazar, rédactrice culinaire basée à Buenos Aires et blogueuse pour Pick Up The Fork. "Chaque kiosco vend une grande sélection d’alfajores." "La plupart des Argentins ont la dent sucrée et le dulce de leche est un trésor national, donc les alfajores ont longtemps été la gâterie ou la collation rapide parfaite. Ils sont également un excellent accompagnement au yerba mate, qui a tendance à être assez amer." Malgré leur popularité en Argentine et ailleurs en Amérique latine, les alfajores sont relativement peu connus dans le reste du monde, bien que cela commence à changer. Havanna a ouvert une boutique en Floride, sa première aux États-Unis, en 2017. Si l’on attend encore un petit peu, ils arriveront en Europe et on pourra les découvrir ! Lire aussi : Pourquoi les vins argentins ont profité de la crise du Covid-19

L’histoire du biscake Des versions d’Andalousie et de Murcie ont ensuite évolué - © Blanchi Costela - Getty Images Bien qu’ils soient un produit relativement simple, les alfajores ont une histoire longue et complexe. Facundo Calabró, créateur du blog Catador de alfajores (Dégusteur d’alfajores), explique qu’ils datent au moins du 8e siècle, lorsqu’un biscuit arabe fait de sucre, de sirop, de noix et de cannelle est arrivé dans la péninsule ibérique lors de la conquête maure. Des versions d’Andalousie et de Murcie ont ensuite évolué, prenant le nom d’alajú ou alfajor. De forme cylindrique et à base d’amandes moulues, de noisettes, de chapelure, de sucre, de miel et d’épices telles que la cannelle, ces versions sont encore traditionnellement consommées dans certaines régions d’Espagne à Noël ou parfois toute l’année.