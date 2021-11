La vodka de Beigbeder devient un objet d'art, et c'est pour la bonne cause ! © courtesy of Le Philtre

Après son lancement au printemps 2020 par Frédéric Beigbeder, son frère et un ami d'enfance, et un succès retentissant, la vodka Le Philtre s'offre déjà une édition artistique dont les bénéfices seront reversés à la fondation No More Plastic.

Faire d'un produit bio un succès commercial, c'est possible !

C'est la vodka la plus hype du moment ! Parce qu'elle est bio. Parce que ses bouteilles sont fabriquées à partir de déchets de verre recyclés. Et parce qu'elle a été lancée par Frédéric Beigbeder, son frère (l'entrepreneur Charles Beigbeder) et un ami commun, Guillaume Rappeneau. Baptisé Le Philtre, le breuvage, qui est produit à partir de blé et d'eau de Gensac, s'est déjà vendu à plus de 10.000 exemplaires. Une médaille d'argent lui a même été attribuée lors de la grand-messe internationale des spiritueux, qui s'est tenue à San Francisco au printemps dernier. Et comme toute bouteille d'alcool qui a la cote, celle-ci se devait aussi de proposer une édition limitée artistique. Mais contrairement à nombre de ses consœurs, elle ne fera pas qu'orner une belle collection de vodkas. Les bénéfices de la vente seront reversés à la fondation No More Plastic, qui mène des programmes autour de la protection des océans et lutte contre les déchets plastiques polluant les mers.

L'édition limitée célèbre le bleu et les vagues de l'océan