La "soup joumou" haïtienne, plat historique au goût de liberté

"J'ai des amis à l'université dont les parents ne vivent pas à Port-au-Prince et qui ne peuvent pas les rejoindre en province à cause de la situation sécuritaire", explique ainsi Stéphanie Smith, étudiante dans la capitale. "Alors je les invite !"

En 2021 , après avoir vu son président assassiné, Haïti a subi un séisme dévastateur. Les troubles politiques et la pauvreté se sont intensifiés, tout comme les enlèvements crapuleux, œuvre de gangs devenus tout-puissants. L' insécurité et l'impossibilité d'emprunter des routes gardées par des bandes armées forcent nombre d'Haïtiens à passer la nouvelle année loin de leurs proches.

La soupe à la riche histoire vient d'obtenir une reconnaissance internationale, en étant élevée au rang de patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco.

"Le combat d'Haïti et sa voix ont été invisibilisés et c'est aujourd'hui une façon de l'inscrire au registre", considère Dominique Dupuy, ambassadrice d'Haïti à l'Unesco, qui rappelle le "rôle si fondamental et si crucial dans l'Histoire de l'humanité" d'Haïti, premier pays à avoir aboli l'esclavage.

La consécration de la "soup joumou" constitue, selon elle, une "juste rectification historique". Sa délégation a tout mis en œuvre pour obtenir son inscription au registre, sollicitant une accélération du traitement du dossier en août. Le 16 décembre, il obtient finalement une note parfaite.

2021 ayant été une "année exceptionnellement douloureuse", il fallait "des mécanismes pour nous aider à garder la tête haute", plaide la native du Cap-Haïtien, ville endeuillée le 14 décembre par l'explosion d'un camion-citerne, qui a fait 90 morts.

En Haïti, cuisiner la "soup joumou", coutume vieille de plus de deux siècles, est une façon d'honorer son pays et son passé. Pour Nathalie Cardichon, c'est une façon d'inviter le monde à "découvrir l'Histoire d'Haïti" et un moyen de montrer "combien on est un peuple fier, qui s'approprie et perpétue la tradition de ses ancêtres".