La prochaine cérémonie des "World's 50 Best Restaurants" se tiendra à Anvers.

L'édition 2020 des prix "World's 50 Best Restaurants" revient en Europe, en Belgique, et plus précisément à Anvers.

Les organisateurs de l'un des événements gastronomiques les plus influents, mais aussi les plus décriés, de l'année ont annoncé avoir choisi la Flandre pour leur prochain gala.

Choisir le nord de la Belgique est avant tout stratégique car la soirée coïncidera avec le Forum Mondial de la Gastronomie Touristique organisé par le UNWTO (l'Organisation Mondiale du Tourisme) qui dépend de l'ONU, qui se tiendra à Bruges, non loin de là.

"Ces événements centrés sur la gastronomie feront converger les plus grands chefs du monde ainsi que les voyageurs culinaires avertis vers ce coin d'Europe niché entre la France et les Pays-Bas", note William Drew, du groupe 50 Best.

Cette édition marquera donc le retour du gala en Europe, après avoir été organisé pour la première fois en Asie, à Singapour, en 2019.

Depuis le gala inaugural de 2011, la cérémonie s'était toujours tenue à Londres.

A noter que l'événement de 2020 devrait avoir lieu dans le courant du mois de juin.