La Péruvienne Pia Leon élue meilleure cheffe d'Amérique Latine

Pia Leon, co-gérante du célèbre restaurant Central de Lima, a été plébiscitée meilleure cheffe du continent sud-américain pour l'année 2018.

Bien qu'elle ait surtout été mentionnée pour son travail aux côtés de son mari Virgilio Martinez, pendant une décennie, derrière les fourneaux de Central - élu Meilleur restaurant d'Amérique Latine à trois reprises -, Pia Leon a volé de ses propres ailes cet été en inaugurant Kjolle, son premier projet solo dans la capitale péruvienne.

La philosophie de Kjolle rappelle celle de Central. Kjolle est le nom d'une fleur jaune typique de la région, qui pousse en altitude. Elle met en avant les ingrédients péruviens locaux comme les légumes, les fleurs et les herbes locales ancestrales, et s'adapte aux changements de saison.

Le restaurant s'appuie aussi sur Mater Iniciativa, une association co-fondée par des membres de la famille de Virgilio Martinez, qui recherche des ingrédients péruviens à travers le pays.

Après avoir étudié au Cordon Bleu de Lima, Pia Leon a étoffé son CV au Ritz Hotel de New York et chez Astrid y Gaston (Lima) avant de rejoindre Martinez au Central, où elle finit par devenir chef. Elle épouse Virgilio Martinez en 2013.

Elle devient Meilleure cheffe du continent à l'âge de 31 ans.

Dans un entretien avec le site Latin America's 50 Best Restaurants, Pia Leon a confié avoir toujours fui la lumière et les médias, préférant rester dans les coulisses et laisser son mari représenter Central.

Mais l'expérience semble l'avoir fait évoluer, elle explique: "Virgilio m'a toujours encouragée à m'exprimer mais j'avais choisi de rester en cuisine". "... Je ne suis pas quelqu'un qui aime le feu des projecteurs, mais le temps a fait son œuvre et c'est à mon tour d'être dans la lumière. C'est ma responsabilité."

Pia Leon recevra son prix lors de la soirée de gala du 30 octobre prochain organisée à Bogota, en Colombie.