La Norvège remporte le Bocuse d'or Europe 2018

L'histoire s'est répétée lors du concours des Bocuse d'or Europe, qui s'est terminé mardi soir : un trio de pays nordiques s'est emparé du podium.

Lors du concours européen, qui s'est tenu lundi et mardi à Turin (Italie), l'équipe norvégienne, conduite par le chef Christian Andre Pettersen (28 ans) et son commis Havard Andre Josdal Ostebo, s'est adjugé l'or.

Les équipes de Suède et du Danemark complètent le podium.

La Norvège a remporté dix médailles (or, argent ou bronze) lors de la grande finale des Bocuse d'or, dont cinq médailles d'or, depuis le lancement du concours en 1987. Les Bocuse d'or sont organisés tous les deux ans à Lyon.

De même, la Suède et le Danemark ont eu leur lot de victoires : la Suède est montée sur le podium six fois au total, que ce soit pour l'or, l'argent ou le bronze, et le Danemark a remporté cinq médailles.

Dans une ambiance surchauffée, devant 1.300 spectateurs, 20 chefs européens disposaient de 5h35 pour cuisiner un repas digne de l'approbation de Paul Bocuse, en utilisant les ingrédients clés de l'année : le filet de boeuf du Piémont, le riz, lui aussi piémontais, de Baraggia Biellese, et les ris de veau.

Dans la première épreuve, les chefs devaient présenter leur plat dans 14 assiettes individuelles, tandis que la seconde épreuve exigeait de présenter les plats sur un plateau d'argent.

En remportant la compétition continentale, la Norvège, la Suède et le Danemark sont assurés de participer à la grande finale, qui se tiendra les 24 et 25 janvier prochains.

Les autres pays européens qui participeront sont la Finlande, la France, la Belgique, la Suisse, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et le Royaume-Uni.

Tous ces pays européens affronteront l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et les États-Unis.