La mousse au chocolat, la recette superstar du confinement.

Dès le début du confinement, nombre de chefs se sont empressés de publier leur propre version. Si ce tsunami de chocolat a pu nous faire perdre la tête (et les papilles), ce torrent de bonnes recettes a eu l’avantage de nous révéler toutes les astuces pour réussir une mousse et d’en comprendre les mécanismes.

Du chocolat très noir, de la crème liquide, du sucre et beaucoup d’œufs. Le chef de l’Elysée respecte la traditionnelle recette en apportant la texture inimitable de la mousse grâce à l’ajout des blancs d’œufs montés en neige . Au début du confinement, Guillaume Gomez fut l’un des premiers chefs à divulguer sa recette de mousse au chocolat, présente dans son livre "Cuisine – leçons en pas à pas", paru aux éditions du Chêne.

Le tour de main de Christophe Michalak

D’apparence simple, la recette de la mousse au chocolat est bien plus complexe qu’elle n’y paraît. L’ex-chef pâtissier du Plaza Athénée a confié avoir eu besoin de "presque toute une vie pour la mettre au point" (on vous rassure, le chef n’est âgé que de 46 ans).

D’abord, Christophe Michalak préfère utiliser du chocolat de la marque Valrhona. Et puis, son secret réside dans l’association de deux chocolats d’intensité différente, l’un au lait et l’autre noir. Enfin, la réussite se cache aussi dans le tour de main. Lorsque Michalak incorpore les blancs en neige, il démarre à l’aide d’un fouet et poursuit le mélange avec une maryse (une spatule).