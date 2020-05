La "magie" des pâtes sublimées par les chefs étoilés.

Vanessa Paradis n'est pas la seule à raffoler des coquillettes jambon-beurre : les Français confinés se sont rués sur les pâtes, que les grands chefs leur apprennent à arranger de mille et une manières.

Avec sa consommation de 8 kg de pâtes par an et par personne, la France est loin derrière l'Italie, où l'on en mange presque trois fois plus. Et la façon de les servir comme garniture, moelleuses ou réchauffées, ferait bondir un puriste italien.

Mais dans l'imaginaire, cet aliment pas cher et facile à cuisiner, avec ses belles formes "artistiques" qui se marient avec "un tas de couleurs, les tomates, les herbes", déclenche une sorte de "magie qui inspire", assure Christine Petit, secrétaire générale du syndicat français des fabricants de pâtes alimentaires.