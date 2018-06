La liste des 50 meilleurs restaurants du monde

Voici la liste complète des cinquante meilleurs restaurants du monde 2018, annoncés par les "World's 50 Best Restaurants", ce mardi 19 juin à Bilbao, en Espagne.

1 : Osteria Francescana - Modène (Italie)

2 : El Cellar de Can Roca - Gérone (Espagne)

3 : Mirazur - Menton (France)

4 : Eleven Madison Park - New York (Etats-Unis)

5 : Gaggan - Bangkok (Thaïlande)

6 : Central - Lima (Pérou)

7 : Maido - Lima (Pérou)

8 : Arpège - Paris (France)

9 : Mugaritz - Saint-Sébastien (Espagne)

10 : Asador Etxebarri - Axpe (Espagne)

11 : Quintonil - Mexico (Mexique)

12 : Blue Hill at Stone Barns - Tarrytown (Etats-Unis)

13 : Pujol - Mexico (Mexique)

14 : Steirereck - Vienne (Autriche)

15 : White Rabbit - Moscou (Russie)

16 : Piazza Duomo - Alba (Italie)

17 : Den - Tokyo (Japon)

18 : Disfrutar - Barcelone (Espagne)

19 : Geranium - Copenhague (Danemark)

20 : Attica - Melbourne (Australie)

21 : Alain Ducasse au Plaza Athénée - Paris (France)

22 : Narisawa - Tokyo (Japon)

23 : Le Calandre - Rubano (Italie)

24 : Ultraviolet - Shangai (Chine)

25 : Cosme - New York (Etats-Unis)

26 : Le Bernardin - New York (Etats-Unis)

27 : Borago - Santiago (Chili)

28 : Odette - Singapour (Singapour)

29 : Pavillon Ledoyen / Alléno - Paris (France)

30 : D.O.M - San Paolo (Brésil)

31 : Arzak - Saint-Sébastien (Espagne)

32 : Tickets - Barcelone (Espagne)

33 : The Clove Club - London (Grande-Bretagne)

34 : Alinea - Chicago (Etats-Unis)

35: Maeemo - Oslo (Norvège)

36 : Reale - Castel di Sangro (Italie)

37 : Tim Raue - Berlin (Allemagne)

38 : Lyle's - Londres (Grande-Bretagne)

39 : Astrid y Gaston - Lima (Pérou)

40 : Septime - Paris (France)

41 : Nihonryori RyuGin - Tokyo (Japon)

42 : The Ledbury - Londres (Grande-Bretagne)

43 : Azurmendi, Larrabetzu (Espagne)

44 : Mikla - Istanbul (Turquie)

45 : Dinner by Heston Blumenthal - Londres (Grande-Bretagne)

46 : Saison - San Francisco (Etats-Unis)

47 : Schloss Schauenstein - Furstenau (Suisse)

48 : Hisa Franko - Kobarid (Slovénie)

49 : Nahm - Bangkok (Thaïlande)