La Journée mondiale des pâtes fête ses 20 ans !

Goûter les pâtes pendant la cuisson vous garantira une cuisson parfaite. Une enquête réalisée par Soubry montre que presque toutes les femmes le font, tandis que les hommes se réfèrent plus souvent au temps de cuisson indiqué sur l'emballage. L’anecdote, 7 % des Belges jettent leurs pâtes contre le mur pour vérifier si elles sont cuites (mais elles le sont alors déjà trop). Et en plus il faut laver le mur après...donc goûtez, c'est plus propre et plus sûr!