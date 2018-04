La jet-set mondiale plébiscite le restaurant Alinea de Chicago

Le restaurant Alinea de Chicago reprend la tête de la liste des 100 meilleurs restaurants du monde publiée par le magazine Elite Traveler, la bible du luxe et des jet-setteurs.

Le restaurant avant-gardiste du chef Grant Achatz de Chicago a gagné une place dans la liste 2018 d'Elite Traveler par rapport à l'année dernière.

Ce magazine est distribué à bord des jets privés et des luxueuses salles d'embarquement des vols les plus prisés de la planète.

"Nous sommes vraiment touchés et enthousiastes de retrouver notre place de numéro un", a expliqué le chef Achatz dans un communiqué.

"Nous étions bien sûr très fiers d'être numéro deux l'année dernière après quatre années consécutives passées en tête du classement. Mais on dit souvent qu'une fois le sommet atteint, on ne peut que redescendre. Une fois que le déclin s'enclenche on peut s'attendre à qu'il se poursuive, mais le fait que nous ayons retrouvé notre première place est très gratifiant. Cela montre que nous continuons à insister et à évoluer, et que c'est apprécié."

Sur la deuxième marche du podium, on trouve l'adresse espagnole d'Azurmendi à Larrabetzu, qui recule d'une place par rapport à l'année dernière, et Eleven Madison Park de New York en troisième position.

On note qu'au total, New York enregistre le plus grand nombre de restaurants de la liste, avec treize adresses, devant Paris (dix restaurants) et San Francisco (six restaurants).

Mais le premier établissement parisien, celui de Guy Savoy, n'arrive qu'en douzième position, le deuxième est celui de Pierre Gagnaire, à la seizième place, alors que L'Ambroisie des frères Pacaud ne se classe que vingtième sur 100.

Le chef John B. Shields du restaurant Smyth and the Loyalist de Chicago a reçu le titre d'étoile montante de l'année, alors qu'Eric Ripert du Bernardin de New York a remporté le prix du Chef de l'année.

Voici le détail des 10 meilleurs restaurants selon Elite Traveler:

1. Alinea, Chicago

2. Azurmendi, Larrabetzu, Espagne

3. Eleven Madison Park, New York

4. Per Se, New York

5. Osteria Francescana, Modène, Italie

6. Robuchon au Dôme, Macau

7. The Restaurant at Meadowood, St. Helena, Etats-Unis

8. Le Bernardin, New York

9. Restaurant de l'Hôtel de Ville, Lausanne, Suisse

10. The Fat Duck, Bray, Royaume-Uni

Liste exhaustive: https://www.elitetraveler.com/category/top-100-restaurants-in-the-world/2018-results