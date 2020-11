La forêt du Luxembourg, un garde-manger pour le chef René Mathieu.

C'est du belge - Chef belge au Luxembourg - Base océanographique en Corse - L'architecte Bruno... Quand la cuisine belge s'exporte ! René Mathieu est l'un de nos chefs belges les plus talentueux. Exilé au Grand-Duché de Luxembourg, il a régné pendant 3 ans sur les cuisines du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse. Aujourd'hui, il s'est installé au Château de Bourglinster. C'est dans ce décor de rêve qu'il développe son univers essentiellement végétal. Véronique Torton l'a rencontré pour nous. Après le Grand-Duché du Luxembourg, Frédéric Deborsu vous emmène cette semaine en Corse dans une station océanographique appartenant à l'Université de Liège. Des chercheurs du monde entier s'y rendent pour faire le diagnostic de l'état de santé de la mer et constater l'évolution du réchauffement climatique. L'architecte Bruno Erpicum est un architecte reconnu en Belgique et à l'étranger. Ses maisons de rêve vivent et s'éveillent au rythme de leurs habitants. Un vrai coup de coeur de Marie-Hélène Vanderborght.