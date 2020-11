La consommation d'alcool est-elle réellement plus élevée là où il fait froid ?

Les régions froides enregistrent un plus fort taux de maladies du foie

Les chercheurs ont réuni des informations relatives à 193 pays souverains, ainsi qu'à 50 états et 3.144 comtés des États-Unis.

Ensuite, les chercheurs se sont penchés sur les associations entre les facteurs climatiques (température moyenne, ensoleillement), la consommation d'alcool par tête, le pourcentage de la population buvant de l'alcool et le taux de dipsomanie (binge drinking).

Les résultats montrent qu'à mesure que les températures et le nombre d'heures d'ensoleillement baissent, la consommation d'alcool augmente.

Les chercheurs ont aussi constaté que les journées sombres et froides contribuaient au "binge drinking" et à un plus fort taux de maladies alcooliques du foie, l'une des principales causes de mortalité chez les personnes consommant excessivement de l'alcool sur une longue période.

On retrouve les mêmes résultats en comparant les pays du monde et en comparant les différents comtés des États-Unis.