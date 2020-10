L'industrie alimentaire de demain : que trouverons-nous dans notre assiette ?

A quoi ressemblent les nouveaux aliments élaborés par les industriels de l'agroalimentaire, que ce soit en terme de goût, de recette, d'emballage... Comme les consommateurs n'ont jamais autant aligné leurs valeurs et leurs achats alimentaires , le futur de l'alimentation sera bien différent de ce que nous vivons aujourd'hui.

Le plaisir des sens et le végétal dominent les innovations

C'est une tendance de fond: près de la moitié des innovations alimentaires (48,7%) sont élaborées pour apporter du plaisir. Leur proportion s'établissait à 47,4% en 2018. Surtout, ces nouveaux aliments jouent avec la variété des sens (29% en 2019 contre 28,1% en 2018).

Cet axe de développement est plein boom en Amérique Latine, où il représente 49,2% des nouveaux produits, soit onze points de plus en une année.

Mais, le continent où l'alimentation doit plus que jamais procurer du plaisir, c'est l'Asie, avec 51,7% de nouveautés qui entrent dans cette catégorie. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on peut trouver tant de saveurs différentes et d'associations qui peuvent sembler étranges à un palais occidental comme les KitKat au Wasabi par exemple.

Les marques européennes n'oublient pas cette promesse, à ceci près que leurs projets alimentaires doivent aussi assurer aux consommateurs de mieux préserver leur santé avec des ingrédients naturels. Les Européens n'attendent plus de manger des aliments proposant une innovation médicale (8% en 2019 contre 9,2% en 2018). On préfère désormais le végétal (8,6% en 2019 contre 7,2% en 2018) et le naturel comme le montrent ces pratiques insolites de la consom'action.