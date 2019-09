L'eau pétillante alcoolisée, la nouveauté qui fait rage aux USA.

Truly , un de ses concurrents, a également vu ses ventes s'envoler de 163% au deuxième trimestre, selon une étude du cabinet Macquarie.

Début septembre, un vent de panique a même soufflé sur New York quand des commerces ont fait état de pénuries de White Claw, forçant l'entreprise à redoubler d'efforts pour satisfaire la demande.

Cet été, sa "griffe" était partout: dans les parcs, sur les plages, dans les soirées entre amis ou dans les stades de base-ball. Le groupe Mark Anthony Brands, qui la produit, assure que ses ventes ont bondi de 265% depuis le début de l'année et qu'il détient 61% du marché.

"Pour moi, ça remplace toutes les autres boissons alcoolisées en canette", explique Hannah Stempler, une New-Yorkaise de 25 ans, en sirotant une White Claw , la marque la plus à la mode.

Leurs ventes ont augmenté de près de 200% cette année sur le sol américain comparé à 2018, selon l'institut de recherches en marketing Nielsen. Et la tendance a traversé l'Atlantique avec une percée au Royaume-Uni et en Suède.

Ces boissons gazeuses , le plus souvent vendues en canettes , contiennent de l'alcool à 5 degrés , obtenu à partir de sucres fermentés ou de malt, et sont souvent aromatisées , avec des goûts allant de la cerise à la mangue.

Danger pour la bière?

Hannah Stempler, qui travaille à la télévision, explique s'être convertie à ce breuvage parce qu'elle est "soucieuse de sa santé".

Une canette de White Claw contient 100 calories et 2 grammes maximum de sucre, contre 140 calories en moyenne pour une bière et 5 fois plus de sucre.

Le choix de multiples parfums plaît également à une clientèle "de millennials, qui a grandi avec une dizaine de goûts pour le Gatorade (boisson destinée aux sportifs) et des plats venus du monde entier", explique Sanjiv Gajiwala, vice-président du marketing chez White Claw.

Mais c'est un influencer sur Youtube, Trevor Wallace, qui a donné le dernier coup de pouce à cette boisson lancée en 2016. En juin, le comédien a posté une vidéo parodiant les buveurs de White Claw qui est devenue virale, avec 2,5 millions de vues en deux mois et de nombreux détournements sur les réseaux sociaux.

Selon les analystes, cette mode secoue le marché des boissons alcoolisées avec des ventes en baisse pour les fabricants de bière.

Ces derniers sont toutefois présents sur ce segment, même si leurs produits ne parviennent pas pour l'instant à rivaliser avec la White Claw ou la Truly.