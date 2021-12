L’application belge Picky lance le « Tinder du dîner »

Une nouvelle application permet aux utilisateurs de " swiper " parmi des plats de chefs de renom.

La nouvelle application belge Picky c’est comme Tinder mais pour la nourriture, un mixte entre une app de rencontre et marmiton on pourrait dire. Vous faites glisser des plats à droite ou à gauche, selon le même principe que sur Tinder jusqu’à trouver l’élu de votre estomac. Plus de 700 idées de recettes de chefs et blogueurs culinaires belges et étrangers pour choisir ce que l’on va manger ce soir.

Vous aimez une recette ? Balayez l’écran vers la droite et elle sera sauvegardée dans votre collection personnelle. Les couples, amis ou membres du ménage peuvent également s’inviter mutuellement à parcourir ensemble les possibilités. S’ils aiment le même plat, il y a un " match " (et le repas du soir accepté par tout le monde, c’est pratique).

On peut ensuite programmer la recette et planifier son menu pour la semaine ou simplement l’ajouter à une collection de recettes. Vous pouvez aussi créer et enregistrer des listes de courses directement sur l’application en fonction des recettes sélectionnées.

Brochette de poulet à la sauce à la bière et aux pêches

Aujourd’hui, Picky rassemble des recettes de divers chefs et blogueurs culinaires belges et étrangers, dont La cuisine c’est simple, The Messy Chef, FoodFromClaudNine, The BBQ Bastard, Simone’s Kitchen et Macaron Manon.

Quelques exemples de recettes déjà disponibles : curry de potiron au bœuf, saumon rôti au taboulé de brocoli, gâteau petit-déjeuner à la mangue et brochette de poulet à la sauce à la bière et aux pêches.

Lancé avec succès dans un premier temps en Flandres, Picky a su tirer profit des retours de ses utilisateurs pour peaufiner son offre et faire sa place en Belgique francophone.