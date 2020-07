L'apéro sur palette de bois, dernier incontournable parisien

"C'est fait un peu de bric et de broc mais ça rappelle la plage, le pédalo... On a l'impression que toute la ville est en vacances !"

Elles sont peintes, fleuries, taguées, bâchées ou dans leur plus simple appareil, et ont poussé comme des champignons sur les terrasses parisiennes à la faveur du déconfinement : les palettes de bois font désormais partie du paysage et pourraient le rester longtemps encore.

Des extensions de terrasses improvisées

Jusqu'à une soixantaine de clients viennent investir chaque soir la terrasse désormais élargie de cet établissement, qui panse ses plaies après 92 jours de fermeture imposés par le confinement.

"Ça donne un tout autre visage de Paris", reconnait le patron, Guillaume Dubois, heureux de voir son chiffre d'affaires en hausse en juin par rapport à l'an dernier grâce notamment à cet espace supplémentaire et aux palettes récupérées au marché de Rungis et décorées de couleurs vives.

Pour accompagner la réouverture des restaurants en juin, la ville de Paris a décidé de les autoriser à étendre gratuitement leur terrasse au-delà du périmètre habituellement autorisé, jusque fin septembre.

Depuis, ces extensions éphémères et d'un genre nouveau pullulent, notamment dans les quartiers les plus animés de la capitale, au nord et à l'est.