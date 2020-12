Idées cadeaux : qu'offrir à un passionné de thé ?

On use et on abuse des infuseurs aux couleurs et aux décorations de Noël, le cadeau idéal qui fait mouche. Il existe des infuseurs en forme de petit biscuit, de sucre d’orge, de moufle bien chaude ou encore en forme de cerf. Le must ? Vous restez dans une démarche zéro déchet en offrant un infuseurs et du thé en vrac !

