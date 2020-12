Idées cadeaux : et si on mettait le chocolat à l’honneur cette année ?

Le chocolat on peut le consommer sous toutes les formes, une tablette, de la pâte à tartiner, du chocolat chaud et parfois même sous forme insolites.

Pensez aux bonnes pâtes à tartiner pour offrir à vos proches. Amandine Poli propose une pâte à tartiner délicieuse en collaboration avec Eugène Chocolatier, une marque belge bio . C’est grâce à l’activiste environnementale Michelle Cauchick qui possède des plantations de cacao qu’elle a pu imaginer son produit. La pâte est constituée d’un mélange de chocolat cru avec une purée d’amandes crues bio, de sucre de coco indonésien et une pointe de sel. Le cacao brésilien est récolté par une agriculture locale et conforme aux normes du commerce équitable tout en protégeant cette partie de la forêt tropicale.

Pour finir, laissez-vous aller dans les gadgets autour du chocolat... Il existe par exemple des savons senteur chocolat. Un cadeau pour les grands fans, histoire de garder l'odeur encore un peu. Et si en plus le cacao hydrate et assoupli la peau, on ne peut qu'y gagner (sauf si on mange le savon, ce n'est pas une bonne idée).