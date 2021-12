Idées cadeaux : cuisinez avec Harry Potter grâce à Le Creuset

Le Creuset a décidé de séduire les Potterheads et sort une collection limitée inspirée de Harry Potter. Après Pandora et sa collection de charms et Légo avec son édition spéciale, c’est donc en cuisine que la magie s’invite désormais avec la célèbre marque d’ustensiles de cuisson.

Découvrez des aventures culinaires envoûtantes et vivez la magie de la cuisine.

La collection se compose de 10 pièces. Il y en a pour les plus moldus avec tasses, gants et assiettes aux couleurs de la saga jusqu’aux sorciers confirmés avec des cocottes en fonte assorties de vifs d’or ou d’éclairs en guise de poignée et même une cheminée à tourte en forme d’Hedwige.

Pour jeter un sort à votre plat pour l’améliorer, il vous faudra les spatules baguettes et si vous voulez entendre le Poudlard Express à l’heure du thé, la bouilloire numérotée 9 ¾ vous le servira pile à l’heure.