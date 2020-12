Idées cadeaux : ce que les amateurs de café veulent recevoir à Noël

Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui adore le café, ne cherchez plus ce que vous allez lui offrir pour les fêtes de fin d'année. Nous avons sélectionné pour vous 5 idées de cadeaux pour les amateurs de café.

Une cafetière moka

C'est zéro déchet, durable, facilement transportable et surtout, ça fait du très très bon café. La mythique cafetière moka est un incontournable. Si votre adorateur de café favori n'en a pas encore, il est grand temps de régler ça.

Un pack découverte MOK

Spécialisé dans la torréfaction et l'infusion du café, MOK est une marque belge bien connue des amateurs de café. Leur boutique située au coeur du quartier Dansaert est d'ailleurs régulièrement reprise dans le top des meilleurs adresses bruxelloises des aficionados de l'expresso. Lire aussi : Le café, un véritable allié pour la santé Leur Tasting Box, qui contient 3 cafés "de la saison" et leurs cartes de dégustation, fera sans aucun doute des heureux si vous la glissez sous le sapin.

Un kit débutant pour faire son café maison

La personne à qui vous aimeriez offrir un cadeau adore le café mais n'y connait pas encore grand chose ? Elle sera alors probablement ravie de recevoir un kit de débutant qui contient tout ce dont elle a besoin pour préparer un délicieux café maison : un moulin manuel,

une cafetière,

du papier filtre,

un agitateur,

un sachet de café Rwandan Honey Glow. Pour les plus petits budgets, la marque de café bruxelloise Wide Awake a également sorti un café colombien intitulé "F ** K 2020 - a brighter coffee for a brighter new year". C'est de circonstance.

Un set pour faire du cold brew coffee

Certains l'aiment chaud. D'autres le préfèrent glacé, surtout lorsqu'il est infusé à froid. Et on les comprend : en plus de réduire drastiquement l'acidité du café, l'infusion à froid libère des saveurs et des arômes un peu particulières. Et même si le cold brew coffee prend (beaucoup) plus de temps à réaliser, l'avantage c'est qu'on peut le conserver plus de deux semaines au frigo sans aucun problème. Lire aussi : À quoi ressemble la pause café dans le monde ? Pour ce type d'amateurs de café, c'est le set Cold brew coffee de MICO-ICE qu'il leur faut ! Un bel objet design et pro qu'on retrouve notamment dans la boutique bruxelloise Lulu.

Un Coffee Tour pour découvrir les bonnes adresses