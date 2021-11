Goûtez à la banane bleue ! C'est la couleur qui alimentera notre assiette demain...

Avec le réchauffement climatique, goûtera-t-on à la banane bleue ? Parce que oui, le fruit peut aussi se parer d'une jolie teinte façon chewing-gum hyper chimique. C'est pourtant tout à fait naturel ! Cette variété pousse en Asie et aux îles Fidji, sur des terrains humides et ensoleillés. Elle est même capable de résister au froid, ce qui n'est pas du tout le cas de nos bananes habituelles. La banane bleue aura fini de vous convaincre quand vous découvrirez son délicieux goût de... vanille !

C'est l'aliment le plus hype du moment ! Et cela tombe bien en cette période de COP 26 car la banane bleue est mieux armée pour résister aux épisodes de froid que les variétés auxquelles nous sommes habituées, à savoir la Musa acuminata et la Musa balbisiana.

Son arbre peut affronter des températures négatives, jusqu'à -7°C, quand nos bananes jaunes ne se cultivent que dans des milieux tropicaux. On la trouve sur des altitudes pouvant grimper jusqu'à 1.800 mètres. Son nom : Blue Java. Elle est cultivée aux Iles Fidji, aux Philippines mais aussi en Asie du Sud-Est.

Avec le bouleversement des climats et les épisodes neigeux à répétition, on peut tout à fait imaginer cultiver cette variété de banane bleue dans d'autres zones de la planète que celles connues aujourd'hui.