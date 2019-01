Gastronomie: pourquoi le Bocuse d'Or est la plus grande compétition du monde

C'est un marronnier culinaire de début d'année, qui n'a lieu que tous les deux ans: le Bocuse d'Or. 24 chefs venus des quatre coins du monde s'affronteront les 29 et 30 janvier à Lyon dans une ambiance proche de celle d'un stade de football lors de cette compétition qui révèle de jeunes talents de la cuisine.

Un concours international

Il n'existe aucun équivalent international au Bocuse d'Or. Qui plus est, si les chefs doivent sa création à un grand cuisinier français tel que Paul Bocuse (en 1987), la compétition fédère tous les talents de la planète, sur tous les continents. Le Bocuse d'Or prend la lumière une seule fois tous les deux ans, à l'occasion de sa finale. Pour autant, le concours n'est pas endormi entre deux finales puisque des sélections ont lieu durant 18 mois sur chaque continent. Au total, 67 pays ont participé aux différentes phases de sélections. Pour l'Afrique, six pays étaient candidats, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, le Gabon, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.