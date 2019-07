Garçon, une pizza à l'huile de cannabis s'il vous plaît!

Après la Regina, la quatre fromages ou l'Hawaïenne, voici la "déesse verte", une pizza relevée avec un filet d'huile de cannabis. Une chaîne sud-africaine vient d'étoffer son menu en profitant de la légalisation de l'huile de cannabis dans le pays.

"On a toujours cherché à être innovants avec nos menus et à offrir à notre clientèle loyale les dernières tendances saines", a expliqué la fondatrice de la chaîne Col'Cacchio, Kinga Baranowska.

"On adore avoir un temps d'avance et nous sommes extrêmement fiers d'être le premier restaurant en Afrique du Sud à lancer une pizza cannabis", a-t-elle ajouté.

Avec les pizzas au cannabis, "vous n'allez pas planer (...), mais à la fin du repas, vous sentirez les effets calmants de l'huile", a précisé le producteur d'huile de cannabis qui fournit les pizzerias.

Ce nouveau menu est rendu possible grâce à l'évolution récente de la réglementation en Afrique du Sud.

En septembre, la Cour constitutionnelle a légalisé la consommation du cannabis à usage personnel, épilogue judiciaire d'un dossier qui suscite la polémique depuis des années dans ce pays comme dans le reste du monde.

Et fin mai, le gouvernement a décidé de légaliser la consommation d'huile de cannabis en limitant la dose quotidienne maximale à 20 mg par personne.

La chaîne Col'Cacchio propose deux pizzas arrosées d'huile de cannabis: une végétarienne - la "Green Goddess" (déesse verte), aux courgettes et à la feta pour 125 rands (8 euros) - et une au poulet et aux poivrons - la "Not-So-Plain Mary Jane" (littéralement "une beuh pas si nature") pour 140 rands (9 euros).

L'avocat Ricky Stone, spécialisé dans la législation sur le cannabis, a toutefois conseillé à l'industrie de la restauration de rester prudente dans l'usage de l'huile de cannabis.

"Il s'agit d'un domaine relativement nouveau et il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues et claires", a-t-il prévenu. "Si l'huile de cannabis est désormais légale, son dosage quotidien est limité à 20 mg. Donc vous pouvez acheter une pizza mais si vous en achetez par exemple quatre, vous consommez 80 mg, c'est illégal."