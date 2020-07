Galler collabore avec Roméo Elvis pour une collection de chocolat pas ordinaire

L’entreprise liégeoise qui investit la scène du chocolat en Belgique depuis près de 45 ans compte bien profiter de cette année pour dévoiler son nouveau visage belge, jeune et durable. Notamment en collaborant avec Roméo Elvis pour de nouveaux chocolat croquants, comme le chanteur!

Galler ressort son premier produit labellisé Fairtrade : le Croc’o Roméo.

À travers ce label, l’ONG Fairtrade Belgium met en avant des produits qui s’inscrivent dans un modèle de commerce plus juste. En mettant en relation les agriculteurs et travailleurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine avec les entreprises, l’industrie et les consommateurs, Fairtrade Belgium développe une économie durable dont l’objectif final est d’obtenir au minimum un revenu vital pour les agriculteurs et travailleurs. Par ailleurs, cette collab est signée… Roméo Elvis !

Distribué à l’époque de sa première sortie sur les festivals et autres événements de la scène belge, ce dernier a fait le bonheur des uns et le régal des autres. Le chocolat Galler a fait son apparition dans le célèbre clip “Chocolat” de Roméo Elvis visionné quelque 2 millions de fois…