Galler a 45 ans, retour sur l’histoire de ce chocolatier fournisseur de la Cour de Belgique

"Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique" : gage de qualité et de service aussi pour les... La semaine dernière le Roi organisait une réception pour les fournisseurs brevetés de la Cour. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment on pouvait le devenir… Et puis surtout, si ce label était synonyme de succès et de rentrées financières pour les intéressés.