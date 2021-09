Fruits de saison : la framboise anti-oxydante et anti-inflammatoire

Au-delà de ses saveurs, la framboise offre de nombreuses vertus bienfaisantes pour notre santé . Découvrons les atouts de ce fruit de saison qui trouve de plus en plus sa place auprès de producteurs locaux .

Les fruits rouges dans l’ensemble sont de puissants antioxydants qui permettent de ralentir, voire même de stopper la dégénérescence de certaines cellules. Chaque fruit offrira selon sa teneur nutritionnelle des bienfaits spécifiques pour notre santé. La framboise est particulièrement riche en eau et est très peu sucrée et offre donc une charge calorique très faible. C’est un allié diurétique de premier choix.

Selon passeportsanté.net, ce délice de fruit est un véritable trésor pour notre organisme. Il regorge des nombreuses vertus bénéfiques pour notre capital santé à plus d’un titre :

1. Les maladies cardiovasculaires

Le pouvoir antioxydant de la framboise en fait un allié majeur pour se prémunir des maladies cardiovasculaires. Tout comme la mûre, la framboise permet de contrer l’oxydation du mauvais cholestérol, ce paramètre déterminant face au risque de maladies cardiovasculaires. La teneur en acide ellagique de la framboise contribue fortement à la diminution du cholestérol sanguin et en fait un parfait allié santé.

2. Les maladies cancéreuses

La framboise tout comme les fruits rouges viendraient inhiber la croissance des cellules cancéreuses et des tumeurs comme celles liées aux organes suivants :

foie

sein

côlon

poumon

prostate

col de l’utérus

oesophage

bouche

3. Un pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire considérable

La framboise est le fruit rouge qui règne en maître pour son pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire. Ce sont la vitamine C, les ellagitanins et les anthocyanidines qui favorisent pleinement cette activité antioxydante bénéfique à notre bonne santé. La framboise contribue à purifier le sang en régulant le taux de sucre et neutraliserait les radicaux libres du corps.

4. Une activité anti microbienne et antivirale

La forte densité en acide ellagique et gallique de la framboise en fait des constituants de composés phénoliques majeurs de la famille des tanins favorables à une action antimicrobienne et antivirale.

La framboise en plus d'être un délice gourmand contribuerait ainsi à contrer les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète, les problèmes d'obésité et serait un anti-oxydant et anti-inflammatoire de premier choix parmi les fruits rouges à inviter au menu du jour.