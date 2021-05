FoodTech : une ferme géante d'insectes édifiée en Picardie

La start-up française Ynsect, spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes pour l'alimentation animale, humaine et les engrais, a inauguré le chantier de son site Ynfarm à Poulainville, dans la Somme, "plus grande ferme verticale du monde", qui doit ouvrir fin 2021 ou début 2022.

Située près d'Amiens, la ferme de 36 m de haut et d'une surface de 45.000 m², "carbone négatif", devrait produire 100.000 tonnes d'ingrédients à base d'insectes par an (poudres, huiles et engrais) lors de sa mise en production en 2022 puis 200.000 tonnes à partir de 2023.