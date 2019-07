Etre rémunéré pour manger des cookies et créer sa propre recette

Une marque britannique de cookies recherche un testeur pour déguster ses innovations. Si le job est bel et bien rémunéré, il offre aussi l'opportunité d'imaginer sa propre recette de cookies.

Les Britanniques se sont fait spécialistes des offres d'emploi qui promettent un travail tout sauf contraignant, et surtout délicieux. On se souvient du géant Cadbury, dont le portefeuille détient entre autres Oreo et Milka, qui recherchait une âme charitable pour déguster ses innovations chocolatées.

Au tour de Maryland Cookies, une marque très célèbre au Royaume-Uni, de proposer de manger des cookies durant toute une journée et d'être rémunéré. Le job sera payé 350 livres (environ 390 euros). Le candidat peut même choisir la date qui lui convient pour venir dans le centre d'innovation de la marque, situé à Édimbourg, en Ecosse. Les frais de déplacement seront pris en charge et le lauréat aura le droit d'être accompagné.

Mission: goûter les nouvelles gammes de Maryland Cookies et donner son avis. Cette journée de travail sera aussi l'occasion de mettre au point sa propre recette. La marque ne semble toutefois pas envisager une commercialisation de celle-ci.

Cette offre d'emploi est réservée aux Britanniques et aux Irlandais. Ouvertes jusqu'au 26 juillet, les candidatures sont à envoyer à l'adresse www.airtasker.com.