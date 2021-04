Et si vous testiez le camembert... de chou-fleur ?

"Nous aimons le fromage. Sa saveur. Sa texture", affirme Grounded Foods. "C'est juste que nous n'aimons pas le fait que le lait, et le secteur agroalimentaire qui l'entoure, ne soient pas durables". Alors, l'entreprise a décidé de remplacer les produits laitiers par du chou-fleur et des graines de chanvre.

"C'est différent"

Sur Instagram, Grounded Foods partage les visuels de ses produits, comme une image de ce qui ressemble à s'y méprendre à de la feta.

"Ce n'est pas de la feta grecque (qui a une saveur plus forte et une texture plus friable), c'est plutôt une pâte semi-ferme, avec un joli piquant... et fait essentiellement de graines de chanvre. Donc c'est différent. Pour éviter toute confusion, nous allons tout simplement l'appeler le fromage G.O.A.T", peut-on lire, probablement pour avertir les puristes du fromage.

La bataille du "fauxmage" ne fait que commencer...