Et si on ramenait le prosecco à l'apéro ?

L'actrice Cara Delevingne s'est lancée, aux côtés de ses sœurs Poppy et Chloe, dans un projet viticole. Il faut dire qu'à deux lettres près, on frôlait l'aptonyme ("Delavigne"). C'est la raison pour laquelle les sœurs ont baptisé leur prosecco " Della Vite ", ce qui signifie "de la vigne" en italien. CQFD.

Cette année, la marque italienne fête ses 100 ans. Et pour l'occasion, quoi de mieux qu'un rosé pour faire pétiller son anniversaire ? Ce vin effervescent à la délicate robe rose pâle, léger et rafraîchissant, se démarque par sa richesse aromatique fruitée et florale qui éveille les papilles pour un apéritif extraverti aux douces notes méditerranéennes.

On triche un peu car cette boisson mousseuse de Chandon n'est pas tout à fait un prosecco, mais il en contient. Ce spritz est élaboré à partir de chandon argentin Brut, élu meilleur vin de sa catégorie en 2020 au CSWWC (Champagne and Sparkling Wine World Championships). Il est ensuite assemblé à des extraits naturels d'écorces d'oranges et enfin, relevé par un mélange secret d'herbes et d'épices. Ok, c'est une bouteille pour flemmards mais qui ont du goût !