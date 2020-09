Et si le burger était bientôt détrôné par ces sandwiches italiens typiques ?

Plus

On connaît le panini ou le tramezzino. Et voici désormais la puccia. C’est un pain à la croûte dorée, cuit sur une pierre de lave. On le garnit de fromage, de tomates ou de légumes. Découvrons des sandwiches typiques de l’Italie, qui ne prépare pas que des pâtes ou des pizzas. La muffuletta, le trapizzino, vous connaissez ?

La puccia Dans les Pouilles, on ne se rassasie pas seulement d’orecchiette, ces petites pâtes en forme d’oreilles. La tradition de cette région du sud de l’Italie pour la production de farine de blé dur l’engage aussi dans la fabrication d’une variété de pain, dont un spécialement préparé pour mordre dans un empilage de charcuteries et de verdure. La puccia tient son originalité dans la cuisson d’une pâte sur une pierre de lave, sinon au feu de bois. Spécialité de la ville de Lecce, ce pain bénéficie d’un long temps de pousse, jusqu’à 24h, ce qui procure à la pâte une jolie croûte, façonnée aussi par la très haute température de cuisson. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BaffettoFood (@baffettofood) le 25 Juin 2020 à 11 :53 PDT

La muffuletta Du provolone, des aubergines grillées, de la coppa, de la mortadelle, et surtout un pain rond généreux autant en hauteur qu’en mie de pain. Originaire de Sicile, on dévore la muffuletta à l’occasion de la Fête des morts au mois de novembre, garni d’anchois, de tomates et d’origan, mais aussi à La Nouvelle-Orléans. La Louisiane entretient encore la tradition d’agriculteurs siciliens qui tenaient un stand de produits frais dans le quartier français au début du XXe siècle. Bref, la recette a voyagé au point que l’on ne sait plus si elle est d’abord sicilienne ou américaine. Tout comme l’indique son nom, le pain de la muffuletta doit être absolument moelleux pour être défini comme tel. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ek. (@eugenekhooyr) le 2 Mars 2020 à 5 :04 PST