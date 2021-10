Et le meilleur endroit en Europe pour manger végétarien est...

Les meilleures destinations européennes pour vous mettre à table ne sont peut-être pas celles que vous croyez. En tout cas si vous êtes végétarien, ce n'est pas à Berlin que vous devez planifier un séjour mais à Belgrade, en Serbie, où l'offre sans protéine animale est la mieux représentée. Et ce n'est pas la seule surprise de cette étude britannique qui a cherché à repérer les meilleurs endroits où manger sur le Vieux Continent...

L'étude a épluché les 236.854 restaurants présentant au moins quatre étoiles ou plus sur Tripadvisor et a exploré l'échelle tarifaire de chacun. Tout cela pour identifier les endroits du Vieux Continent où l'on mange bien et pour pas trop cher.

Contre toute attente, dans la catégorie "végétarien", Belgrade est arrivée en tête, juste devant La Valette, capitale de Malte.